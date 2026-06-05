Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Investition in die eigene Sicherheit - Rauchmelder in Einsatzfahrzeugen nachgerüstet

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Hünxe (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Einsatzmittel umgesetzt. Alle Einsatzfahrzeuge wurden mit modernen Rauchmeldern ausgestattet. Das Ziel dieser Maßnahme ist die frühzeitige Erkennung möglicher Brände in den Fahrzeugen, um diese sowie die Ausrüstung und die Gerätehäuser zu schützen.

Die technische Ausstattung moderner Feuerwehrfahrzeuge hat sich in den vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt. Neben umfangreicher Funk- und Kommunikationstechnik verfügen die Fahrzeuge heute über zahlreiche elektrische Systeme, leistungsstarke Ladeeinrichtungen sowie akkubetriebene Geräte. Diese technische Entwicklung verbessert die einsatztaktischen Möglichkeiten zwar deutlich, erhöht jedoch gleichzeitig die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz.

Die installierten Rauchmelder überwachen kontinuierlich die Fahrer- und Mannschaftsräume sowie die Aufbauten. Sie erkennen bereits in einem sehr frühen Stadium Rauch- oder Wärmeentwicklungen und alarmieren die Mitglieder der Feuerwehr über die vorhandene Alarm-App. Im Alarmfall kann somit schnell reagiert werden, bevor sich ein Entstehungsbrand ausbreitet und größere Schäden verursacht. Ein Ausfall von Fahrzeugen aufgrund von Brand- oder Rauchschäden könnte die Einsatzbereitschaft unmittelbar beeinträchtigen.

Die Bedeutung solcher Präventionsmaßnahmen wird durch mehrere Schadensereignisse bei Feuerwehren in Deutschland in den vergangenen Jahren verdeutlicht. Dabei führten Brände in Fahrzeugen oder Gerätehäusern teilweise zu erheblichen Schäden und in einzelnen Fällen sogar zum Verlust mehrerer Einsatzfahrzeuge. Als mögliche Ursachen standen dabei häufig technische Defekte oder Probleme im Bereich elektrischer Anlagen und Ladeeinrichtungen im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Darüber hinaus werden die Einsatzkräfte regelmäßig für den sicheren Umgang mit Akku- und Ladetechnik sensibilisiert. Dazu gehören unter anderem Sichtprüfungen, sichere Ladeprozesse sowie die regelmäßige Kontrolle von Ladeeinrichtungen und elektrischen Komponenten. Vorbeugender Brandschutz beginnt nicht erst im Einsatz, sondern bereits beim Schutz unserer eigenen Einsatzmittel. Durch die neuen Rauchmelder erhöhen wir die Sicherheit unserer Fahrzeuge und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Gerätehäuser und zur langfristigen Sicherstellung unserer Einsatzbereitschaft.

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