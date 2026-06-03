Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: eCall bestätigt - Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 3. Juni 2026 um 14:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eCall" zur Gahlener Straße alarmiert.

Ein Mitglied der Einheit Hünxe, der sich auf der Anfahrt zum Gerätehaus befand, passierte dabei die Einsatzstelle. Er bestätigte einen Verkehrsunfall, weshalb die Kreisleitstelle Wesel das Einsatzstichwort um 14:35 Uhr auf "Person eingeklemmt" erhöhte und die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack alarmierte.

An der Einsatzstelle waren ein Transporter mit Anhänger und ein Pkw kollidiert. Die Fahrzeuge waren von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Eine männliche Person war leicht verletzt im Transporter durch Buschwerk und Äste eingeschlossen. Ein Trupp entfernte mithilfe einer Motorsäge die störenden Sträucher, um die verunfallte Person anschließend aus dem Fahrzeug zu befreien. Zusammen mit der Polizei wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Anschließend wurden die Batterien beider Fahrzeuge abgeklemmt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Während des Einsatzes blieb die Gahlener Straße in beide Richtungen voll gesperrt, weshalb es zu einem langen Rückstau kam. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

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