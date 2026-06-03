Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum blockiert Straße

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 2. Juni 2026 um 19:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Straße Waldwinkel im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte einen Teil der Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 15 Minuten beendet.

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