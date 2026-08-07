Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Mann bricht in Taxi ein - 28-Jähriger kann von Polizisten gestellt werden - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 07. August 2026, 03:50 Uhr

Dank einer Zeugin konnte die Polizei am Freitag einen Dieb festnehmen. Der Mann hatte noch versucht sich vor den Polizisten zu verstecken: ohne Erfolg.

Eine aufmerksame Zeugin meldete in den frühen Morgenstunden der Leitstelle, dass ein Mann auf der Schützenstraße soeben die Scheibe eines geparkten Taxis eingeschlagen hätte und im Anschluss weggerannt sei.

Sofort lotste die Leitstelle mehrere Streifenwagen zum Tatort. Vor Ort fanden die Polizisten das Taxi mit offenstehender Beifahrertür vor. Das Handschuhfach war geöffnet und Scherben lagen auf dem Sitz. Die restlichen Streifenwagen begaben sich in die Nahbereichsfahndung. Nur wenige Minuten nach dem Notruf konnten die Beamten einen Mann aufgreifen, der sich auf der Kölner Straße unter einem geparkten Pkw versteckt hatte und auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Unter einem weiteren Auto fanden die Polizisten eine Autobatterie und eine Funkfernbedienung.

Der mittlerweile an seinem Fahrzeug eingetroffene Taxifahrer bestätigte den Beamten, dass eine Autobatterie und eine Funkfernbedienung fehlen würden. Die beiden Gegenstände wurden dem Fahrer durch die Beamten ausgehändigt. Nach der Auswertung von Bildern aus Überwachungskameras gilt der aufgefundene Mann, bei dem sich um einen 28 Jahre alten Algerier handelt, als dringend tatverdächtig. Darüber hinaus ist er bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Er soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

(dam)

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