Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Lagerräume - Wer kennt diese Männer?

Düsseldorf (ots)

Tatzeit:

Freitag, 31. Oktober 2025, 21:00 Uhr ¬¬- Montag, 03. November 2025, 09:30 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei fahndet öffentlich mit Bildern nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Am oben genannten Wochenende verschafften sich die zwei bis dato unbekannten Tatverdächtigen Zutritt zu einem Einlagerungsservice an der Heerdter Landstraße 117. Hierzu nutzten sie einen elektronischen Schlüssel und durchsuchten 15 Lagerräume und entwendeten u.a. Champagner im Wert von 8.000 Euro. Das Diebesgut wurde in vier Fahrten mit zwei Miettransportern der Firma "Miles" abtransportiert.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den dargestellten Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/211863

Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

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