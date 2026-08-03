PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Lagerräume - Wer kennt diese Männer?

Düsseldorf (ots)

Tatzeit:

Freitag, 31. Oktober 2025, 21:00 Uhr ¬¬- Montag, 03. November 2025, 09:30 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei fahndet öffentlich mit Bildern nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Am oben genannten Wochenende verschafften sich die zwei bis dato unbekannten Tatverdächtigen Zutritt zu einem Einlagerungsservice an der Heerdter Landstraße 117. Hierzu nutzten sie einen elektronischen Schlüssel und durchsuchten 15 Lagerräume und entwendeten u.a. Champagner im Wert von 8.000 Euro. Das Diebesgut wurde in vier Fahrten mit zwei Miettransportern der Firma "Miles" abtransportiert.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den dargestellten Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/211863

Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren