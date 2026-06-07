Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftshaus in Stuttgart - Süd

Stuttgart (ots)

- Sechs verletzte Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

- Mehrere Menschen durch die Feuerwehr betreut

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Samstag gegen 22:25 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Strohberg in Stuttgart-Süd gerufen. Mehrere Notrufende berichteten von einem Brand im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss des Gebäudes. Die Integrierte Leitstelle alarmierte aufgrund der Lage zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und mehrere Sonderfahrzeuge sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 22:30 Uhr drang dichter Rauch aus mehreren Lichtschächten. Der Treppenraum war verraucht, wodurch den Bewohnern der Fluchtweg versperrt war. Diverse Personen machten sich an den Fenstern und Balkonen des neungeschossigen Gebäudes bemerkbar. Vier Trupps mit Atemschutzgeräten erkundeten im Gebäude. Sie konnten einen Brand im Keller ausmachen und diesen rasch mit einem Rohr bekämpfen. Mit zwei Drehleitern kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude von außen und betreute die Menschen in den über dem Brand liegenden Wohnungen. Sechs Personen, darunter ein Kind, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung einem Notarzt vorgestellt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Brandbekämpfung belüftete die Feuerwehr den vom Brand betroffenen Bereich, den angrenzenden Treppenraum und die Wohnungen im Gebäude mit Hochleistungslüftern und nahm zudem Messungen auf mögliche Schadstoffe vor. Glücklicherweise konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Um mögliche Glutnester aufzuspüren, musste ein Teil der Kellerräume ausgeräumt werden. Während des Einsatzes mussten die Buslinien 43 und N1 unterbrochen werden.

Eingesetzte Kräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Wechsellader mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Degerloch-Hoffeld zur Führungsunterstützung

Rettungsdienst

Drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, organisatorischer Leiter Rettungsdienst

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