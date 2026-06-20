THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Gemeinsam unterwegs für Respekt und Zusammenhalt: THW beteiligt sich am Marsch der Wertschätzung 2026

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Kiel (ots)

Rund 70 Teilnehmende haben am Samstag beim "3. Internationalen Marsch der Wertschätzung" in Kiel ein sichtbares Zeichen für Anerkennung, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt. Die diesjährige Veranstaltung des Vereins Veteranenkultur e.V. stand im Zeichen des Technischen Hilfswerks (THW).

Bei sommerlichen 28 Grad Celsius führte die rund zehn Kilometer lange Strecke vom Marinestützpunkt Kiel durch die Landeshauptstadt. Wendepunkt der Route war das Bundeswehrzelt auf der Reventlouwiese im Rahmen der Kieler Woche. Zwischen 11 und 13 Uhr marschierten die Teilnehmenden gemeinsam für die Wertschätzung aller Einsatzkräfte. Der jüngste Teilnehmer war vier Jahre alt, der älteste 76 Jahre.

Vertreten waren Angehörige verschiedener Organisationen und Institutionen, darunter der Zoll, die Königlich Dänische Marine (Kongelige Danske Marine), die Bundeswehr, die Jugendfeuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk sowie zahlreiche weitere zivile Unterstützerinnen und Unterstützer.

Das THW war mit zahlreichen Helferinnen und Helfern sowie Beschäftigten aus dem gesamten Landesverbandsbereich vertreten. Neben der Teilnahme am zentralen Standortmarsch in Kiel fanden im Zuständigkeitsbereich des THW-Landesverbands Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein weitere gemeinschaftliche Märsche und Aktionen statt. Beteiligt waren unter anderem die Ortsverbände Elmshorn, Burg-Hochdonn, Kiel, Segeberg, Hamburg-Eimsbüttel und Rostock, die THW-Jugend Plön, die Regionalstelle Neumünster sowie die Landesverbandsdienststelle des THW-Landesverbands Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

"Anerkennung, Respekt und Zusammenhalt sind die Grundlage einer starken Gemeinschaft. Mit diesem Marsch zeigen wir Wertschätzung gegenüber Einsatzkräften, die mit ihrem Engagement einen großen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. Wir danken dem Verein Veteranenkultur e.V. für die Widmung des diesjährigen Marsches an das THW. Die Teilnahme an dieser Aktion ist mal eine andere Art von Einsatz, die wir gerne im nächsten Jahr fortführen wollen", betont Marcel Neumann, Dienstsportbeauftragter des THW-Landesverbands Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

Der Marsch der Wertschätzung wird seit 2021 durch den Verein Veteranenkultur e.V. bundesweit durchgeführt und soll die Bedeutung von Einsatzkräften für die Gesellschaft sichtbar machen. Gleichzeitig erinnert die Veranstaltung daran, dass hinter jeder Uniform Menschen stehen, die sich beruflich oder ehrenamtlich für andere einsetzen.

Die Erlöse der Veranstaltung fließen in Projekte zur Unterstützung von Einsatzkräften und deren Familien.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung bundes- und weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen gehören zu den Aufgaben des THW. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie unter www.thw.de. Informationen zum Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind unter www.thw.de/hhmvsh abrufbar.

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