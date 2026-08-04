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Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. August 2026, 17:00 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern Abend in Eller wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Sie war mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie kam in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota auf der Straße Am Hackenbruch unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Infolge der Kollision überschlug sich das Fahrzeug. Passanten befreiten die verletzte Frau aus dem Pkw und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarztwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

kyn

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
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Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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