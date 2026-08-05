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Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Fahrradcodieraktion an der Messewache am kommenden Freitag

Düsseldorf (ots)

Am kommenden Freitag, 07. August 2026, bietet die Düsseldorfer Polizei von 10:00 bis 13:00 Uhr an der Messewache in Stockum (Beckbuschstraße 54) kostenlose Fahrradcodierungen an.

Bei der Codierung handelt es sich um eine individuelle, verschlüsselte Kennzeichnung eines Fahrrads mit einer Eigentümer-Identifizierungs-Nummer. Sie wird gut sichtbar auf den Fahrradrahmen geklebt, so dass mögliche Diebe abgeschreckt werden. Sollte es dennoch zum Diebstahl kommen, erleichtert die Nummer es, aufgefundene Räder den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen.

Wichtig für Interessierte: Es können ausschließlich in Düsseldorf gemeldete Personen ihre Räder codieren lassen. Bei der Aktion sollten ein Eigentumsnachweis sowie der Personalausweis vorgelegt werden. Hilfreich wäre zusätzlich, wenn der Erfassungsbogen bereits ausgefüllt mitgebracht wird (https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/201706/Erfassungsbogen_Fahrradkennzeichnung.pdf) und Kenntnis darüber herrscht, wo sich die Rahmennummer des Fahrrads befindet.

Termine für weitere Fahrradcodieraktionen im gesamten Stadtgebiet und den Erfassungsbogen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://duesseldorf.polizei.nrw/termin/fahrradkodiertermine

kyn

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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