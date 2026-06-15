Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kanaldeckel ausgehoben in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 23 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Schifferstadt durch eine Anwohnerin mehrere dunkel gekleidete Personen gemeldet, welche gerade dabei wären auf der Fahrbahn befindliche Kanaldeckel auszuheben. Die Polizisten mussten in der Folge insgesamt drei Kanaldeckel wieder einsetzen. Einmal im Bereich der Kreuzung Sandgasse / Oberkreuzstraße und weitere zwei im Kreuzungsbereich Sandgasse / Eichenstraße. Die Verantwortlichen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

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