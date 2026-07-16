Polizei Düsseldorf

POL-D: A 59 - Schwerer Verkehrsunfall bei Langenfeld - Fahrerin stark alkoholisiert - Eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 15. Juli 2026, 22:57 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt kam es gestern auf der A 59 in den späten Abendstunden, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin schwer verletzt wurde. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol.

Eine 54-Jährige aus Düsseldorf fuhr gestern auf der A 59 in Richtung Köln, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Richrath in das Heck einer vorausfahrenden 47-Jährigen aus Monheim fuhr. Durch den starken Aufprall wurde der Wagen der 54-Jährigen an der Front stark beschädigt und es entstand ein Trümmerfeld, das sich auf einer Länge von gut hundert Metern über die Fahrbahn erstreckte.

Die Richtungsfahrbahn wurde voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Garath abgeleitet sowie der aufgestaute Verkehr zurückgeführt. Die 47-jährige Monheimerin blieb unverletzt, die Düsseldorferin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen gaben zu Protokoll, dass die Frau aus Düsseldorf bereits vor dem Unfall mit einer unsicheren Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen sein soll.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest bei ihr zeigte das Gerät einen Wert von über zwei Promille an. Es wurden ihr mehrere Blutproben entnommen und die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Autobahnpolizei gab die Fahrbahn gegen 01:30 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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