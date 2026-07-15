Polizei Düsseldorf

POL-D: Informationen zu Feuerwerk und Drohnenshow anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes 2026 "Rheinkirmes"

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. Juli 2026 und Freitag, 24. Juli 2026

Auch in diesem Jahr wird wieder eine gesonderte Drohnenshow anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes "Rheinkirmes" 2026 auf den Rheinwiesen gezeigt. Diese wird Dienstag, den 21. Juli 2026, auf den Rheinwiesen stattfinden und beginnt um 22:30 Uhr.

Am Freitag, dem 24. Juli 2026, wird das traditionelle Höhenfeuerwerk ebenfalls mit einer Drohnenshow eingeleitet. An diesem Tag beginnt das Lichtspektakel wie im Vorjahr bereits um 22.15 Uhr. Um den zahlreichen Zuschauern ausreichend Raum zu bieten, werden hierzu umfangreiche Sperrungen eingerichtet. An beiden Tagen werden die Rheinbrücken (Oberkasseler Brücke u. Rheinkniebrücke) wieder frühzeitig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Zusätzlich wird, aufgrund der Ablastung der Theodor-Heuss-Brücke, eine Umleitung des Schwerlastverkehrs (>3,5t) im Bereich des "Seestern" eingerichtet. Straßenverkehrsteilnehmer und Parkplatzsuchende werden gebeten, auf die Beschilderung sowie die Hinweise der Stadt Düsseldorf sowie des Veranstalters zu achten. Weiterführende Informationen finden Sie auf den Seiten der "Visit Düsseldorf" und "Rheinkirmes 2026". Der Innenstadtbereich wird ebenfalls von zahlreichen Verkehrssperrungen betroffen sein. Aufgrund der zahlreichen Sperrmaßnahmen ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen des Individualverkehrs zu rechnen. Bedarfsweise kann es auch hier temporär zu entsprechenden Sperrmaßnahmen kommen.

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