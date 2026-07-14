Polizei Düsseldorf

POL-D: Flehe - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - 11-Jähriger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 30. Juni 2026, 07:40 Uhr

Ein 11-Jähriger wurde am Dienstag vor zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Pkw war ihm auf dem Weg zur Schule über einen Fuß gefahren; der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Pkw-Fahrers geführt haben, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der 11-Jährige aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Ulenbergstraße in Fahrtrichtung Moorenstraße. Kurz vor der Überführung der Münchener Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und musste sich daher mit einem Fuß auf der Fahrbahn der Ulenbergstraße abstützen, um nicht umzufallen. Genau in diesem Moment fuhr ein dunkler Pkw über seinen Fuß, wodurch der Junge leicht verletzt wurde. Der Fahrer hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Moorenstraße.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang, dem Kennzeichen des Pkw oder zur Identität des flüchtigen Fahrers machen?"

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0 zu melden.

(heu)

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