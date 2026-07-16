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Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Duisburg - Wasserschutzpolizei/Düsseldorf - Festnahmen nach Diebstahl im Hafen von Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Dienstagvormittag zwei Männer, die im Verdacht stehen, Metall und ein Ruderboot gestohlen zu haben. Er informierte umgehend die Polizei; Beamte der Düsseldorfer Wache der Wasserschutzpolizei nahmen die beiden Männer noch im Hafenkanal vorläufig fest.

Nähere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Duisburg entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6315544

(heu)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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