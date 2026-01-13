PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Kirn - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 13.01.2026 kam es im Meckenbacher Weg in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hausnummer 15 geparkt war, wurde dabei beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw vermutlich beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Aufgrund der vorgefundenen Schadenslage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben könnte. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem möglicherweise beschädigten Lkw geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

