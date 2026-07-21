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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schwer verletzter Radfahrer auf Wirtschaftsweg - Polizei sucht wichtige Zeugin

Bingen - Bingerbrück (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf dem Wirtschaftsweg zwischen Weiler und Bingerbrück ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die abschüssige Strecke aus Richtung Weiler kommend in Fahrtrichtung Bingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise von Personen vor, die den Unfall unmittelbar beobachtet haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sich jedoch unmittelbar vor dem Radfahrer ein silberner Pkw mit Wiesbadener (WI-) Kennzeichen auf dem Wirtschaftsweg in gleicher Fahrtrichtung befunden haben. Das Fahrzeug wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einer Frau geführt.

Die Polizei bittet die Fahrerin des silbernen Pkw sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Radfahrer vor dem Sturz machen können, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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