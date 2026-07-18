PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bacharach (ots)

Am 18.07.2026 kam es gegen 12:39 Uhr auf der K24 zwischen Neurath und Bacharach OT. Steeg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 81-jährige Fahrer eines PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug kam erst im unmittelbar angrenzenden Hang zum Stillstand. Der Fahrer wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten aus diesem befreit und durch die Feuerwehr aus dem Hang geborgen werden. Er wurde anschließend leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der aufwendigen Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 22:40

    POL-PIBIN: Körperverletzung aufgrund einer Ruhestörung

    Bingen Sponsheim (ots) - Am 12.07.2026 gegen 19:15 Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine körperliche Auseinandersetzung am Sportplatz in Bingen Sponsheim informiert. Nach Entsendung mehrerer Einsatzkräfte an die Örtlichkeit können zahlreiche Personen, darunter auch die 54-jährige Geschädigte sowie der 61-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Nach ersten Befragungen vor Ort kam es aufgrund einer Ruhestörung, ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 20:54

    POL-PIBIN: Alleinunfall auf der L415

    Bingen (ots) - Am Freitag, dem 10.07.2026, kam es auf der L415 zwischen Ober-Hilbersheim und Sprendlingen gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei die Böschung hinab. Das Fahrzeug kam zunächst auf einer Leitplanke zum Stehen und kippte, nachdem sich der leicht verletzte Fahrzeugführer eigenständig befreien konnte, nach rechts in den Graben. ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 03:36

    POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt auf Motorroller

    Sprendlingen (ots) - Am Samstag, den 04.07.2026, gegen 20:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Mühlgasse in Sprendlingen den 56-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Anlass der Kontrolle war zunächst, dass der Mann zuvor ohne Schutzhelm unterwegs gewesen war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 56-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren