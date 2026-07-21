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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrerin eines E-Scooters und Drogeneinfluss unterwegs

Bingen (ots)

Am Abend des 20.07.2026 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 22:33 Uhr eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters im Bereich des Hauptbahnhofs in Bingen. Der E-Scooter fiel den Beamten ins Auge, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte die Fahrerin zwar den gültigen Versicherungsschutz nachweisen, jedoch konnte erheblicher Cannabisgeruch bei ihr wahrgenommen werden. Diesbezüglich bestätigte die 26-jährige, dass sie Dauerkonsumentin von Cannabis sei und auch am heutigen Tag bereits Marihuana konsumierte habe. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Angabe der Frau, dieser reagierte ebenfalls positiv auf die vorgenannte Stoffgruppe. Der Frau wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen die 26-jährige wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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