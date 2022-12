Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Anruf von falschem Bankmitarbeiter

Eisenberg (ots)

Am 01.12.22, um 12:02Uhr, wurde eine 66-jährige Frau aus Eisenberg von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Bei dem Anruf wurde die Rufnummer der Bank angezeigt. Der Anrufer erklärte der Frau, dass ein Fremdzugriff auf ihr Konto erfolgt sei, weshalb das Konto gesperrt werden müsse. Hierzu erhalte die Geschädigte einen Link über den Kurznachrichtendienst WhatsApp, welchen sie bestätigten solle. Im Anschluss müsse sie dem Anrufer eine TAN mitteilen und erhalte dann per Post neue Zugangsdaten. Die Anruferin schöpfte zunächst keinen Verdacht und befolgte die Anweisungen. Erst am Folgetag, als die Frau von ihrer richtigen Bank kontaktiert und nach der Richtigkeit verschiedener Zahlungen ihrer Kreditkarte befragt wurde, erkannte sie den Betrug. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell