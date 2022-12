Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fahrten unter Drogeneinfluss

Kerzenheim (ots)

Am 05.12.22, gegen 19:20Uhr, wurden die Beamten auf einen PKW, welcher auf der B 47 sehr hohe Geschwindigkeiten fuhr und sichtbare bautechnischen Veränderungen aufwies, aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle bestanden Anzeichen, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test belegte dies. Da in diesem Fall der Einfluss von Betäubungsmitteln in Zusammenhang mit dem gezeigten, sehr auffälligen Fahrverhalten zu sehen ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 05.12.22, gegen 21:15Uhr, wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer in der Vorstadt in Kirchheimbolanden kontrolliert. Auch bei diesem Fahrer konnten drogenspezifische Auffälligkeiten erkannt werden. Ein anschließender Test bestätigte die Annahme. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

