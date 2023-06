Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim - Hühnerdiebstahl

Alzey (ots)

In der Nacht von Sonntag, 04.06.2023, auf Montag wurden in Gaus-Odernheim in der Petersbergstraße 3 Hühner von einem Privatgrundstück entwendet. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Hühner selbständig weggelaufen sind. Auch kommt ein anderes Tier, Fuchs oder Marder, als Täter nicht in Frage. Wer sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Alzey unter der Telefonnummer 06731-9112500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell