POL-PIAZ: Dittelsheim-Heßloch - Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Versicherungsschutz

Alzey (ots) - Am 02.06.2023 kann durch eine ehrliche Finderin eine Handgelenktasche aufgefunden werden, in welcher sich eine größere Summe Bargeld, ca. 2000 Euro, befindet. Durch die Finderin wird die Handgelenktasche, mitsamt Inhalt, an die Polizeiinspektion Alzey übergeben, wodurch eine Zusammenführung mit dem Besitzer möglich war. Die Polizei bitte in solchen Fällen, aufgefundene Wertsachen stets bei einem Fundbüro oder einer umliegenden Polizeidienststelle ...

