BPOL-F: Tätergruppe nach gemeinschaftlichen Diebstahl festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Am späten Montagabend kam es im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer 6-köpfigen Gruppe und zwei weiteren Männern. Letztlich wurde einer der Geschädigten selber verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt überstellt. Aus bislang unbekannten Gründen kam es beim Aufeinandertreffen einer ...

mehr