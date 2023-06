POL-PIAZ: Ehrliche Findern

Alzey (ots) - Am gestrigen Donnerstag Nachmittag kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde und der Unfallversucher flüchtete. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer die Albiger Straße aus Richtung Nibelungenstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 19 wurde er dicht von einem PKW überholt. ...

