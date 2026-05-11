FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

Alpen (ots) - Einsatzstichwort: H3 Meldebild: Person eingeklemmt Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 07:35 Uhr Einsatzort: Neue Straße, Alpen Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen Über eine sogenannten e-call wurde die Kreisleitstelle kontaktiert. Ein e-call wird von Pkw automatisch ausgelöst, wenn das Fahrzeug beispielsweise Erschütterungen, wie zum Beispiel einem Aufprall, registriert. Da ein Verkehrsunfall nicht ...

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