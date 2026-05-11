FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 10.05.2026
Uhrzeit: 11:42 Uhr
Einsatzort: Lindenallee, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Am Sonntag wurde die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Lindenallee alarmiert. Vor Ort wurde ein Patient mittels der Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss gerettet und konnte dem Krankenhaus zugeführt werden.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell