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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 10.05.2026

Uhrzeit: 11:42 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Am Sonntag wurde die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Lindenallee alarmiert. Vor Ort wurde ein Patient mittels der Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss gerettet und konnte dem Krankenhaus zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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