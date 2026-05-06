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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Verkehrsunfall

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 06.05.2026

Uhrzeit: 07:35 Uhr

Einsatzort: Neue Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Über eine sogenannten e-call wurde die Kreisleitstelle kontaktiert. Ein e-call wird von Pkw automatisch ausgelöst, wenn das Fahrzeug beispielsweise Erschütterungen, wie zum Beispiel einem Aufprall, registriert. Da ein Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen alarmiert. Vor Ort konnte allerdings kein Unfallfahrzeug vorgefunden werden. Mittels einer Drohne kontrollierten die Einsatzkräfte die an die Fahrbahn angrenzenden Felder und Vegetationen. Auch hier konnte keine Feststellung erfolgen. Anschließend konnten die Einsatzkräfte wieder an ihre Standorte zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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