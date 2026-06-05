Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen auf der A2 - Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst im Baustellenbereich

Lehrte (ots)

Lehrte/Hämelerwald, 05. Juni 2026 - Am Abend gegen 19:07 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Lehrte, Hämelerwald und Ahlten zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor der Anschlussstelle Hämelerwald innerhalb eines Baustellenbereiches.

Gemeldet worden war ein Zusammenstoß von drei Lastkraftwagen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage musste von mehreren verletzten sowie möglicherweise eingeklemmten Personen ausgegangen werden.

Bereits die Anfahrt stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Durch die bestehende Baustellenführung war die Bildung einer Rettungsgasse nicht möglich, sodass die Feuerwehr kurzfristig alternative Zufahrtswege nutzen musste. Um dem Rettungsdienst das Erreichen der Unfallstelle zu ermöglichen, demontierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ahlten vorrübergehend Teile der Baustellenabsicherung und mussten so eine Durchfahrt für einen Rettungswagen schaffen.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle ergab die erste Lageerkundung, dass drei Sattelzüge auf dem rechten Fahrstreifen miteinander kollidiert waren, jedoch war niemand Eingeklemmt.

Die Fahrerin des vordersten Lastkraftwagens blieb unverletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des zuletzt aufgefahrenen Sattelzuges wurde mittelschwer verletzt. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der patientengerechten Rettung des verletzten Fahrers aus dem Führerhaus. Nach Übergabe an den Rettungsdienst wurde der Fahrer bodengebunden in ein Krankenhaus gebracht. An den 3 Lastkraftwagen entstand ein Sachschaden.

Nachdem alle weiteren Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Lehrte, Hämelerwald und Ahlten mit insgesamt 32 Einsatzkräften. Ebenfalls vor Ort waren der Stadtbrandmeister, der stellvertretende Stadtbrandmeister, der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber "Christoph 4" sowie die Polizei.

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