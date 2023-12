Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Aktualisierung zur Hochwasserlage im Stadtgebiet Lehrte Stand 27.12.2023 - 9:00 Uhr

FW Lehrte (ots)

Am ersten Tag nach den Weihnachtstagen kann die Einsatzleitung der Feuerwehr eine Stabilisierung der Hochwasserlage im Stadtgebiet Lehrte bekannt geben. Dennoch sind die Kräfte der Feuerwehr und des THW weiterhin im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Die Einsatzkräfte versuchen mit allen vorhandenen Mitteln die Hochwasserlage weiterhin zu entspannen. So kommen auch heute noch einmal Feuerwehrtaucher zum Einsatz, um in den Regenrückhaltebecken die Überläufe zu verschließen. Damit soll eine weitere Entlastung der umliegenden Wohngebiete erreicht werden. Darüber hinaus wird das gut funktionierende Hochwasserschutzsystem noch einmal mit Sandsäcken weiter in Richtung der Ahltener Straße verlängert.

Alle bisher bekanntgegebenen und getroffenen Maßnahmen sowie Sperrungen bleiben trotz der stabilisierten Lage unverändert bestehen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell