FW Lehrte: Erneuter Gefahrguteinsatz beim MegaHub Lehrte

Lehrte (ots)

gestern Abend gegen 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr Lehrte mit dem Stichwort "abc Gefahrstoffaustritt" auf das MegaHub-Gelände der Deutschen Bahn alarmiert. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellte einen Flüssigkeitsaustritt an einem der Tankcontainer fest und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Nach erster Erkundung der Einsatzkräfte aus Lehrte bestätigte sich der Austritt von Flüssigkeit. Da der betroffene Container mit einer Gefahrstoff-Kennzeichnung versehen war, wurde die Alarmstufe auf "abc1" erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle gerufen. Im weiträumig abgesperrten Bereich wurde ein Trupp unter Chemikalien-Schutzanzug am Container eingesetzt um den Stoff zu untersuchen. Der Trupp konnte den Gefahrstoff bestätigen. Der Container wurde daraufhin in eine spezielle Auffangwanne gehoben und der ausgetretene Gefahrstoff mit speziellem Bindemittel abgestreut.

Bei diesem Einsatz waren diverse Kräfte des ABC-Zug Hannover Ost, die Polizei, der Rettungsdienst und Kräfte der Deutschen Bahn eingebunden.

