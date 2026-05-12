Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Gemeinsame Wasserrettungsübung mit Hubschraubern der Bundespolizei

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Sankt Augustin / Leverkusen (ots)

Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft für hubschraubergestützte Wasserrettung der DLRG Nordrhein und der Wasserwacht übt die Bundespolizei-Fliegerstaffel Sankt Augustin die Rettung von Personen aus fließenden Gewässern am Rhein.

Das gemeinsame Training findet am Mittwoch, den 13. Mai 2026, von 9 bis 15 Uhr statt. Hierfür kommen nach derzeitigem Planungsstand zwei Hubschrauber der Bundespolizei vom Typ AS332L1 Super Puma und EC155 zu Einsatz. Trainiert wird im Bereich Leverkusen-Hitdorf (Sportboothafen, nördlich der Fähre, Stromkilometer 705-707). Neben der Fortbildung der 12 Air Rescue Specialist (ARS) werden auch neun Piloten geschult. Darüber hinaus werden sechs System-Operatoren in die jeweiligen Einsatzverfahren eingewiesen bzw. in den Winchverfahren aus Fließgewässern fortgebildet.

Ziel der Übung von DLRG, Wasserwacht und Bundespolizei ist es, die Zusammenarbeit zwischen der Wasser- und Luftrettung zu trainieren und die Einsatzfähigkeit weiter zu stärken. Hierbei werden verschiedene Szenarien simuliert, darunter die Rettung eines verletzten Menschen aus einem Fluss nach einer Flutkatastrophe.

Durch die Anwendung unterschiedlicher Rettungstechniken erhalten die Einsatzkräfte ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die besonders bei Einsätzen in schwer zugänglichen Gewässern von großer Bedeutung sind.

Hintergrund zum Ausbildungsvorhaben:

Der Bundespolizei-Flugdienst übernimmt bundesweit vielfältige Aufgaben, darunter auch den Katastrophenschutz, bei dem die Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen, wie Hochwasserlagen, eine wichtige Rolle spielt. An fünf Standorten des Bundespolizei-Flugdienstes arbeitet die DLRG in Kooperation mit der Wasserwacht und der Feuerwehr an dem Projekt "Hubschraubergestützte Wasserrettung".

Durch regelmäßige Schulungen und Übungen werden eine bestimmte Anzahl von Helfern speziell geschult, um im Ernstfall effektiv helfen zu können.

Diese Übungen sind Teil eines gemeinsam abgestimmten Konzepts.

Die Luftunterstützung für die nordrhein-westfälische Gruppe wird von der Bundespolizei-Fliegerstaffel Sankt Augustin bereitgestellt. Diese wurde im Juli vergangenen Jahres aus dem Luftfahrtbetrieb wieder zu einer Bundespolizei-Fliegerstaffel und ist damit nunmehr eine von sechs Staffeln der Bundespolizei-Fliegergruppe.

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