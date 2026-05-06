Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Erneute Unterstützung aus der Luft: Bundespolizei bei Brandbekämpfung bei Ruhpolding

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Oberschleißheim / Ruhpolding (ots)

Am 5. Mai 2026 unterstützte die Bundespolizei, wie bereits am Tag zuvor, auf Ersuchen des Freistaates Bayern, bei den Löscharbeiten eines Waldbrandes am Saurüsselkopf (Landkreis Traunstein) mit einem Polizeihubschrauber mit Feuerlöschbehälter.

Die eingesetzte Besatzung des Flugdienstes der Bundespolizei hat bei insgesamt 70 Anflügen rund 126.000 Liter Löschwasser abgeworfen.

Neben dem mittleren Transporthubschrauber vom Typ "Super Puma" unterstützten auch Einsatzkräfte der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim bei der Betankung der Löschhubschrauber im Einsatzgebiet bei Ruhpolding mit einem Tankfahrzeug.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Gifhorn bei Braunschweig, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 93 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung

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