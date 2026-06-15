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THW LVBEBBST: THW in Berlin Neukölln: 75 Jahre helfende Hände

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Berlin (ots)

Ob Sturm oder Hochwasser, Hauseinsturz oder Verkehrsunfall: seit 75 Jahren helfen die Neuköllner Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks ehrenamtlich bei Katastrophen und Unglücksfällen. Aus diesem besonderen Anlass laden die Helferinnen und Helfer ein zum

Tag der offenen Tür am Samstag, den 4. Juli 2026 11:00 bis 17:00 Uhr im Ortsverband THW Berlin Neukölln Haarlemer Straße 73 | 12359 Berlin

Gegründet wurde der damalige Bezirksverband Kreuzberg-Neukölln am 30. September 1951, so steht es in den Akten. Die Anfänge waren einfach: Das Werkzeug wurde von zu Hause mitgebracht und die Ausbildung fand auf einem Dachboden in der Kreuzberger Urbanstraße statt. Vom Grundgedanken einer Bevölkerungsschutzorganisation entwickelte sich das THW Neukölln über 75 Jahre zu einer modernen Einsatzorganisation bei Katastrophen, Unglücksfällen und für den Zivilschutz.

Im Jahr 2025 leisteten die Neuköllner Helferinnen und Helfer etwa 21.000 Dienststunden. Das älteste Mitglied ist seit 70 Jahren dabei, und erinnert sich an viele der Einsätze, die im Laufe der Jahre geleistet wurden, hier nur ein Auszug: Waldbrandstreifen im Grunewald, Einstürze bei der Kongresshalle, in der Soldiner Straße, der Lepsiusstraße und in Neuruppin, Beseitigung von Sturmschäden in Berlin (z.B. Sturm Ziros im Sommer 2025), Unterstützung beim Mauerabriss, Amtshilfe in der Corona-Zeit beim Verteilen von Lebensmitteln und Schutzausrüstung, beim Errichten von Abstrichstellen und Impfzentren, Elbeflut und Oderhochwasser sowie Hilfe im Ahrtal, Stromausfälle in Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf.

Seit mehr als 50 Jahren meistern die Helferinnen und Helfer immer zu Weihnachtszeit einen ganz besonderen Einsatz: sie liefern Strom und Petroleumlampen für den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt.

Die rund 120 Neuköllner Helferinnen und Helfer verteilen sich auf die Bergungsgruppe, die Fachgruppen Ortung, Infrastruktur, Wassergefahren und Notversorgung und Notinstandsetzung und die Ortsverbandsführung. Jeden Donnerstag-Abend trainieren sie in ihrer jeweiligen Gruppe für den Ernstfall.

Der THW-Ortsverband Berlin-Neukölln öffnet seine Türen am Samstag, 4. Juli 2026 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Haarlemer Straße 73, 12359 Berlin-Britz. Was gibt es zu sehen: THW-Einsatzkräfte mit ihrer Technik, Riesenrutsche und Challenge für Kinder, Verpflegung aus der Gulaschkanone.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

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