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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag, dem 22.03.2026, kam es gegen 19 Uhr in der Hauptstraße in Grünstadt zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 79-jährigen Seniorin. Die Frau befand sich zusammen mit ihrem Mann in der Fußgängerzone, als eine bislang unbekannte männliche Person sich ihr von hinten näherte und unvermittelt die Handtasche entriss. Dabei stürzte sie zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der Täter flüchtete mit der Handtasche zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof und konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Er wird folgendermaßen beschrieben: - ca. 16-20 Jahre alt - dunkel gekleidet Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt telefonisch unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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