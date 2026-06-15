THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Landesjugendwettkampf 2026 der THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt:

Erfolg des Teamgeistes

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Berlin (ots)

Brandenburg an der Havel - Mit Teamgeist, Spaß und Spannung stellten am THW-Landesjugendwettkampf vergangenen Wochenende rund 100 THW-Junghelferinnen und Junghelfer aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ihr fachliches Wissen unter Beweis. Insgesamt 13 Jugendgruppen aus dem gesamten Landesverband traten auf dem Gelände des THW-Ausbildungszentrums in Brandenburg an der Havel gegeneinander an, hochmotiviert, den Wettkampf für sich zu entscheiden.

An sieben abwechslungsreichen Stationen mussten die Jugendlichen unterschiedliche Aufgaben aus dem Spektrum der THW-Ausbildung meistern. Unter anderem das Anheben von Lasten, Einsatzgrundlagen, der sichere Umgang mit Leitern, Holzbearbeitung sowie die Interpretation von Unfallbildern und Maßnahmen der Ersten Hilfe.

Nach einem spannenden Wettkampftag konnte sich die Jugendgruppe des THW-Ortsverbandes Berlin-Lichtenberg gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und wurde bestes Team für Berlin und entschied den Landesjugendwettkampf 2026 für sich. Die Jugend aus dem Ortsverband Halle (Saale) errang den Sieg als bestes Team aus Sachsen-Anhalt, für Brandenburg gewann der Ortsverband Eberswalde den ersten Platz.

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Jugendbeauftragte und weitere Mitwirkende für die Organisation, die Verpflegung und die weitere Logistik trugen mit großem Engagement zum Gelingen der Veranstaltung bei.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag, wir hatten einen Landesjugendwettkampf mit tollen Aufgaben, tolle Jungendgruppen, die richtig viel Spass hatten - und es hat richtig viel Freude gemacht, zuzuschauen", erklärte Kai Rölecke, Landesjugendbeauftragter des THW.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

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