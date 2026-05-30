Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Wohnungsbrand in Tönisvorst - 2 Personen durch Feuerwehr gerettet Feuerwehr rettet zwei Personen aus einer verrauchten Brandwohnung. Fünf weitere Bewohner und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht.

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Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-Vorst, Bachstraße, 30.05.2026, 09:11 Uhr Am Samstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst zu einem Brandeinsatz alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung und Menschenrettung vor. In der Brandwohnung wurden zwei Personen lokalisiert und ins Freie gerettet. Nach einer medizinischen Erstversorgung transportierte der Rettungsdienst beide Personen in ein Krankenhaus. Zudem wurden zwei spontane Ersthelfer, die vor dem Eintreffen der Feuerwehr geholfen hatten, vom Rettungsdienst medizinisch gesichtet. Ein Transport war bei ihnen nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf wurden fünf weitere Bewohner sowie eine Katze aus dem Gebäude evakuiert. Nach den Löscharbeiten belüftete die Feuerwehr das Gebäude und kontrollierte die übrigen Wohnungen. Beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr waren mit 55 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst und die Polizei unterstützten den Einsatz. Für die Dauer der Maßnahmen war die Süchtelner Straße zeitweise gesperrt. Der Einsatz endete gegen 10:30 Uhr. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

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