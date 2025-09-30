PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Kollision zwischen Bus und Auto, Zwei leicht verletzte Personen

POL-ST: Altenberge, Kollision zwischen Bus und Auto, Zwei leicht verletzte Personen
Altenberge (ots)

Am Dienstagmorgen (30.09.) gegen 08.20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Laerstraße gekommen. Ein 53-jähriger Mann aus Bergkamen (Landkreis Unna) fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Laerstraße in Richtung Laer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Bus. Der 30-jährige Busfahrer aus Ahaus (Kreis Borken) hatte rund 20 Fahrgäste im Bus. Darunter eine 21-jährige Frau aus Bielefeld, die bei der Kollision leicht verletzt wurde. Der Mann aus Bergkamen erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit noch nicht beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

