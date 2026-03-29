Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Erfolgreicher Abschluss der Truppmannausbildung: 14 neue Einsatzkräfte für Tönisvorst und Kempen

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Tönisvorst (ots)

Gemeinsam ausgebildet, gemeinsam erfolgreich: Vom 19. Februar bis zum 28. März 2026 absolvierten 14 Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tönisvorst und Kempen den zweiten Teil ihrer gemeinsamen Grundausbildung. Im Rahmen der Truppmannausbildung vertieften die angehenden Feuerwehrfrauen und -männer unter der Leitung von Bernd Heyer ihr theoretisches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten für den Einsatzdienst.

An diesem Wochenende konnten alle Teilnehmenden die Module 3 und 4 erfolgreich abschließen. Besonderes Merkmal des Lehrgangs war wie in den Jahren zuvor auch, das standortübergreifende Ausbilderteam aus beiden Feuerwehren, das die Ausbildung sowohl in Theorie als auch in Praxis gemeinsam gestaltete. In den Präsenzunterrichten vermittelten die Ausbilder unter anderem Inhalte wie psychische und physische Belastungen im Einsatz, rechtliche Grundlagen des Feuerwehrdienstes sowie Gefahren an Einsatzstellen. Offene Fragen und komplexe Themen wurden gemeinsam besprochen und praxisnah erläutert. Im Mittelpunkt der Ausbildung stand jedoch vor allem das praktische Training. Über mehrere Dienstabende sowie an Samstagen wurden grundlegende Handgriffe, taktische Vorgehensweisen sowie Abläufe der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung intensiv geübt und gefestigt.

Den erfolgreichen Abschluss bildete eine kombinierte Prüfung: Einer schriftlichen Wissensüberprüfung folgten mehrere praktische Einsatzübungen, die von einer Prüfungskommission bewertet wurden. Mit Erfolg: Am Nachmittag konnten die Leiter der Feuerwehren Tönisvorst und Kempen insgesamt vier neue Truppfrauen und 10 neue Truppmänner offiziell in den aktiven Einsatzdienst ihrer jeweiligen Einheiten aufnehmen.

Die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss und bedanken sich bei allen Ausbilderinnen und Ausbildern für ihr großes Engagement, ihren hohen zeitlichen Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit während der gesamten Ausbildung.

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