Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Korrektur Ort: Termine in Fahrradseminaren frei - Fahrrad-Parkour für Großeltern und Enkelkinder & E-Bike-Seminar.

Lippe (ots)

In den Ferien bietet die Polizei noch kostenlose Seminartermine mit freien Plätzen an: Sowohl in dem neuen Fahrrad-Parkour "Gemeinsam sicher radeln" für Großeltern und Enkelkinder als auch bei unseren beliebten E-Bike-Seminaren sind noch Plätze vorhanden.

"Gemeinsam sicher radeln": In dem Seminar wird spielerisch und sicher auf einem Fahrrad-Parkour gemeinsam geübt. Vorher gibt es ein bisschen Regelkunde, aber die Praxis steht im Vordergrund. In dem Parkour, der eine abwechslungreiche Strecke bietet, können Großeltern mit ihren Enkeln gemeinsam testen, wie sicher sie auf ihren Rädern sind. Beide Teilnehmerkreise stärken und fordern sich gleichzeitig. Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei ist immer dabei und gibt den Teilnehmenden gern Tipps.

Termine: Donnerstag, 20.08.2026 10- 12.30 Uhr Montag, 24.08.2026 10-12.30 Uhr

E-Bike-Seminare: Die kostenlosen Blockseminare richten sich an alle, die ein E-Bike nutzen - von Anfängern bis zu erfahrenen Personen. In den zwei Teilen werden theoretisch und praktisch wichtige Verkehrsregeln, technische und rechtliche Neuerungen und Gefahren für Personen auf dem E-Bike vermittelt. Jeder Block wird mit einer praktischen Einheit in Teil 2 abgeschlossen. Eine Teilnahme an den beiden Seminaren des Blockes wird vorausgesetzt, um durch ein erfolgreiches Trainingsprogramm die Fahrsicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Kurs 1:

Mittwoch 19.08.2026 10:00 - 12.30 Uhr & Dienstag 25.08.2026 10.00 - 12.30 Uhr Kurs 2: Mittwoch 26.08.2026 10.00 - 12.30 Uhr & Mittwoch 02.09.2026 10.00 - 12.30 Uhr

Die einzigen Voraussetzungen für die Seminar-Teilnahme sind ein eigenes verkehrssicheres E-Bike oder Pedelec bzw. Fahrrad und ein geeigneter Fahrradhelm.

Die Seminare finden auf dem Polizeigelände der Direktion Verkehr im Waldweg 20 in Detmold statt.

Telefonische Anmeldungen sind unter 05231 609 4012 möglich (Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr). Bei schriftlicher Anmeldung wird im Vorfeld um eine E-Mail an DirV.FueSt.lippe@polizei.nrw.de gebeten (bitte Name, Geburtsdatum, Wohnort und telefonische Erreichbarkeit angeben).

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