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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wem gehört die Halskette?

POL-LIP: Detmold. Wem gehört die Halskette?
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Lippe (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026 wurde in der Detmolder Innenstadt ein 38-jähriger Mann auf Grund von Eigentumsdelikten festgenommen, das Amtsgericht Detmold hat gegen den Mann die Untersuchungshaft angeordnet.

Bei der Festnahme führte der Mann unter anderem eine goldfarbene Halskette mit einem Anhänger (hellrosafarbener Stein) mit, zu der die Kriminalpolizei annimmt, dass diese ebenfalls gestohlen sein könnte. Das Bild finden Sie auch im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/212153

Wer Angaben zur Herkunft der Kette machen kann, meldet sich bitte Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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