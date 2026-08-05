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Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von 52 Flaschen Whisky.

Lippe (ots)

Ende März (30.03.2026) stahl ein bislang Unbekannter 52 Flaschen Whisky aus einem Supermarkt in der Stukenbrocker Straße. Der Warenwert lag bei über 1000 Euro. Der Tatverdächtige wurde von Überwachungskameras gefilmt. Auf richterlichen Beschluss sucht die Kriminalpolizei nun per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann.

Ein Bild und die Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/212043

Hinweise auf die Identität des Abgebildeten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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