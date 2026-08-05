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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt - Zeugenhinweise erbeten.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (04.08.2026) wurde ein 67-jähriger Detmold bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf einem E-Scooter die Annastraße in Fahrtrichtung Robert-Koch-Straße, als er gegen 21:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallausnahme-Team unterstützte vor Ort.

Ob ein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert war oder es sich um einen Alleinunfall handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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