Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Körperverletzung

Geilenkirchen (ots)

Ein 33-Jähriger geriet am Donnerstagabend (25. Juni) gegen 23.10 Uhr auf dem Tripser Weg mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der Mann dem Geilenkirchener mit der Faust ins Gesicht, verletzte ihn hierbei leicht und flüchtete anschließend in Richtung Burg Trips. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte weiße Haare. Er führte eine schwarze Tasche mit der Aufschrift "Zoll" mit sich. Wer kennt eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft? Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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