Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Senior um Silbermünzen gebracht.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete am Montag (03.08.2026) zwischen 12:30 und 13:10 Uhr Silbermünzen aus der Wohnung eines Bad Salzuflers an der Straße Auf der Langen Tecke. Der Mann hatte sich zuvor als angeblicher Antiquitätenhändler ausgegeben.

Der Senior ließ den Unbekannten in seine Wohnung und zeigte ihm eine Sammlung von rund 30 Silbermünzen. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte der Bewohner den Diebstahl fest. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 2.000 und 3.000 Euro.

Der Täter soll etwa 1,85 Meter groß und schlank sein und dunkelbraune Haare haben. Er trug eine dunkle Hose und ein Hemd. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

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