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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendetektiv bemerkt Betrugsversuch mit Guthabenkarten.

Lippe (ots)

Guthabenkarten sind praktisch, werden jedoch leider auch immer wieder von Betrügern zweckentfremdet: In einem aktuellen Fall wurde einem Mann über einen Messenger-Dienst angeschrieben; angeblich von dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der ihm eine große Geldsumme versprach. Dafür müsse er nur Gutscheinkarten im Wert von 150 Euro kaufen und ihm die Codes der Karten schicken.

Bei einer Forderung bleibt es bei den Betrügern jedoch selten und der versprochene "Gewinn" wird nie ausgezahlt. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in diesem Fall jedoch den weiteren Erfolg der Täter verhindert: Ihm war aufgefallen, dass der ältere Herr mehrfach Guthaben-Karten gekauft hatte, sprach ihn daraufhin an und benachrichtigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch andere Betrugsmaschen wie das Romance Scamming, falsche Microsoft-Mitarbeitende am Telefon usw. werden oft mithilfe dieser Karten umgesetzt. Die Polizei bittet neben Angehörigen insbesondere Mitarbeitende des Einzelhandels aufmerksam zu sein: Achten Sie auf ungewöhnlich hohe oder wiederholte Käufe von Guthabenkarten. Klären Sie im Team, ob Sie Betroffene sensibel ansprechen wollen, holen Sie Kolleginnen und Kollegen dazu und informieren Sie im Zweifel die Polizei. Ein kurzer Hinweis kann großen Schaden verhindern.

Tipps zum Schutz vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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