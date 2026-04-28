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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Entwarnung: Suche nach Hund beendet.

Lippe (ots)

Die Suche nach einem Hund, der am Dienstagnachmittag (28.04.2026) in Bad Salzuflen drei Personen gebissen und verletzt hat, ist beendet. Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des Hundes ermitteln.

Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich das Geschehen jedoch anders zugetragen, als zunächst durch die Geschädigten (eine Familie aus Bad Salzuflen) angegeben: Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde die Familie nicht von einem freilaufenden Hund gebissen, sondern von einem Tier, das sich bei ihnen zu Hause aufgehalten hat. Wer genau der Halter des Hundes ist, ob das Tier angemeldet war und warum die Familie zunächst falsche Angaben zu dem Sachverhalt gemacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die andauern. Demnach bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte, da das Tier nie entlaufen war.

Das Kreisveterinäramt, ein Tierheim sowie der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei kümmern sich im weiteren Verlauf des Abends um eine Sicherung des Hundes.

Die Polizei betont: Es besteht keinerlei Gefahr für die Bürger in Bad Salzuflen durch einen freilaufenden, bissigen Hund!

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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