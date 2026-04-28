PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bissiger Hund in Werl-Aspe: Wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

In Werl-Aspe wurden am Dienstagnachmittag (28.04.) bereits mehrere Personen von einem freilaufenden Hund gebissen und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der Hund soll groß und kräftig sein - ähnlich der Rasse Kangal oder Alabai.

Das Tier könnte sich im Bereich Bexterbreden in einem Waldgebiet befinden (nahe einer Gasverdichterstation). Der genaue Aufenthaltsort des Hundes ist jedoch aktuell unbekannt, weshalb die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Wer den Hund sieht, meldet seine Hinweise bitte umgehend der Polizei unter 110. Bitte halten Sie sich möglichst von dem Tier fern, um nicht angegriffen zu werden. Eltern werden gebeten derzeit mit ihren Kindern keine Spielplätze im Freien zu besuchen, bis das Tier gefunden wurde.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 13:32

    POL-LIP: Detmold. Ladendieb verletzt Passantin schwer.

    Lippe (ots) - Am Montagvormittag (27.04.2026, 11:50 Uhr) entwendete ein unbekannter Mann in der Rossmann-Filiale in der Langen Straße mehrere Parfümflaschen und flüchtete nach einem Ansprechen durch eine Zeugin fußläufig in die Fußgängerzone. Unmittelbar vor dem Eingang des Drogeriemarktes rannte der Mann gegen eine Fußgängerin. Die 88-jährige Detmolderin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie musste ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:03

    POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Juweliergeschäft.

    Lippe (ots) - Mitte Januar (13.01.2026) betraten zwei unbekannte Tatverdächtige ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße und bedrohten die anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer sowie einer Schusswaffe. Die Tatverdächtigen forderten gegen 17:50 Uhr unter Vorhalt der Waffen die Herausgabe von Wertgegenständen. ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:02

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Gartenhütten einer Kindertagesstätte.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh (24.-27.04.2026) drangen unbekannte Täter in den Gartenbereich einer Kindertagesstätte in der Heidestraße ein. Die Täter überwanden einen Gartenzaun und beschädigten zwei Gartenhütten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise können Sie telefonisch unter (05231) 6090 an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren