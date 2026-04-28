Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bissiger Hund in Werl-Aspe: Wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

In Werl-Aspe wurden am Dienstagnachmittag (28.04.) bereits mehrere Personen von einem freilaufenden Hund gebissen und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der Hund soll groß und kräftig sein - ähnlich der Rasse Kangal oder Alabai.

Das Tier könnte sich im Bereich Bexterbreden in einem Waldgebiet befinden (nahe einer Gasverdichterstation). Der genaue Aufenthaltsort des Hundes ist jedoch aktuell unbekannt, weshalb die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Wer den Hund sieht, meldet seine Hinweise bitte umgehend der Polizei unter 110. Bitte halten Sie sich möglichst von dem Tier fern, um nicht angegriffen zu werden. Eltern werden gebeten derzeit mit ihren Kindern keine Spielplätze im Freien zu besuchen, bis das Tier gefunden wurde.

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