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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Wohn- und Geschäftsgebäude brennt.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (22.04.2026) gegen 10.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Detmolder Straße gerufen, da dort an einem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftsgebäude ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die bis in den frühen Abend andauerten. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist ein großer Sachschaden am Gebäude entstanden. Dieser wird auf einen mindestens hohen 6-stelligen Euro-Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Im Bereich des Brandortes kam es bis etwa 18 Uhr zu Straßensperrungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort besichtigt: Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer durch fahrlässige Brandstiftung bei Malerarbeiten mit einem Gasbrenner verursacht worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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