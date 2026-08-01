Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Fußgänger von Lkw erfasst und leicht verletzt
Gevelsberg (ots)
Am Freitag, den 31.07.2026, gegen 08.10 Uhr, beabsichtigt ein 63-jähriger Gevelsberger mit einem Abfallsammelfahrzeug rückwärts aus der Elberfelder Straße in die Straße Im Stift zu fahren. Hierbei übersieht er einen 50-jährigen Gevelsberger Fußgänger, welcher sich mit seinem Rollator in dem verkehrsberuhigten Bereich der Straße Im Stift bewegt. Der 50 Jährige wird vom Heck des Fahrzeuges des 63 Jährigen erfasst und stürzt zu Boden. Hierbei wird er leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Behandlung einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. (CLA)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell