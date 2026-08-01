POL-EN: Gevelsberg - Fußgänger von Lkw erfasst und leicht verletzt

Schwelm (ots) - Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger Schwelmer am 29.07.2026 gegen 11:30 Uhr das Unkraut vor seinem Wohnhaus in der Kaiserstraße zu entfernen. Dazu benutzte er mutmaßlich einen gasbetriebenen Unkrautentferner. Da die vergangene Wetterlage besonders trocken war, kam es zu einem Brand des Baumes, welcher direkt neben dem Wohnhaus steht. Sowohl an dem Wohnhaus als auch an einem ...

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