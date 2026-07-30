Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gasbrenner sorgt für größeren Brand

Schwelm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger Schwelmer am 29.07.2026 gegen 11:30 Uhr das Unkraut vor seinem Wohnhaus in der Kaiserstraße zu entfernen. Dazu benutzte er mutmaßlich einen gasbetriebenen Unkrautentferner. Da die vergangene Wetterlage besonders trocken war, kam es zu einem Brand des Baumes, welcher direkt neben dem Wohnhaus steht. Sowohl an dem Wohnhaus als auch an einem nahestehenden Auto entstand Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung: Benutzen Sie vor allem bei der derzeitigen Witterungslage keine Gasbrenner, um Ihr Unkraut zu vernichten. Da die Umwelt im Moment sehr ausgetrocknet ist, können viel schneller größere Brände entstehen. Das Gleiche gilt für offenes Feuer (bspw. Grill etc.) auf Wiesen oder im Wald und für Zigaretten, die womöglich auf den Boden geworfen werden.

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