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POL-EN: Hattingen: Aufmerksame Zeugen beobachten Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am vergangenen Donnerstag (30.07.2026) einen Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines schwarzen Volvos gegen einen Zaun beschädigte und dann von der Unfallstelle floh, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der 22-jährige Fahrer aus Velbert befuhr gegen 18:30 Uhr den Höhenweg, als er nach ersten Erkenntnissen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen sei und so den dortigen Zaun beschädigt habe. Er setzte die Fahrt zunächst mit seinem stark beschädigten Volvo fort und kam dann an der Einmündung Höhenweg/Deilbachweg zum Stehen. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort Auffälligkeiten feststellen, die für einen Konsum von berauschenden Mitteln sprechen könnten. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Volvo wurde abgeschleppt und die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen untersagt.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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